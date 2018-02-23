(Görüntülü Haber) Şehit babası, Mehmetçik için sınırda kurban kesti

İskender ZENGİN KAHRAMANMARAŞ-DHA) HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerin yola döşedikleri bombayı patlatması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ahmet Bıçakçı\'nın Kahramanmaraş\'ın Anırın ilçesinde yaşayan babası Hüseyin Bıçakçı, Suriye sınırına gidip Afrin\'deki Mehmetçikler için kurban kesti. Eşi Meryem Bıçakçı ile birlikte Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına giden Hüseyin Bıçakcı, burada askerleri ziyaret etti. Daha sonra yanında götürdüğü keçiyi Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için kesti. Meryem Bıçakcı da, Allah sizleri her türlü kazadan, beladan korusun. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek kurbanın kanını Mehmetçiklerin alnına sürdü.