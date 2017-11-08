(Görüntülü Haber) Şehit astsubayın ismi okula verildi

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Ayna\'nın ismi, Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki bir okula verildi. Karaburun Mahallesi\'nde bulunan ve yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu\'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, 8-A sınıfı öğrencisi Selçuk Tamer Mercan, Kur\'an-ı Kerim tilaveti sundu. 5\'inci sınıf öğrencisi Cansu Ertuğrul İstiklal Marşı\'nı okudu. Şehit Astsubay Ayna\'nın özgeçmişinin okunmasının ardından okulun müzik öğretmeni ve ekibi tarafından \'Bayrak\' ve \'Türküler Dolusu\' isimli şiirler ile \'Eledim eledim\', \'Şu kışlanın kapısına\' ve \'Turnam selam götür Mardin\'e\' türküleri seslendirildi. Ardından, Ayna için okul içinde hazırlanan köşe törenle açıldı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Muğla İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Şehit Ayna\'nın Eşi Nazlı Ayna ile kızı Melek Naz Ayna ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Erdoğan yaptığı konuşmada, \"Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken babasına da şükranlarımı sunuyorum. Allah\'tan sabır diliyorum\" dedi. Muğla Valisi Esengül Civelek de, \"Öncelikle içerisinde bulunduğumuz araziyi bağışlayarak bu okulu ilçeye kazandıran hayırsever vatandaşımıza şükranlarımı sunarım.Vatanımız, istiklalimiz, milletimiz, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için canını seve seve feda eden, gönüllerimizde ölümsüzleşen, bu cennet vatanı bizlere emanet eden şanlı tarihimizin sembolleri tüm şehitlerimizle birlikte, şehidimiz Mustafa Ayna\'yı rahmetle, minnetle anıyorum\" diye konuştu. Şehit Astsubay Mustafa Ayna\'ın eşi Nazlı Ayna ise, \"Mutluyum hem de çok mutluyum, çünkü bunu ben kolay elde etmedim. Bir senedir uğraşıyorum eşimin isminin verilmesi için ve Vali Hanım\'ın sayesinde bunu başardım. Bu konuda benim yanımda olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kocamla gurur duyuyorum, onu çok seviyorum. Emaneti emanetimdir\" dedi