(Görüntülü Haber) Şehit astsubayı, 5 bin Akşehirli uğurladı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK\'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık (28), memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ümmet Ufacık\'ın cenazesi, bugün Diyarbakır\'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya\'ya oradan da karayoluyla Akşehir\'e getirildi. Cenaze helallik alınmak için baba evine getirildiğinde 3 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı. Güçlükle ayakta durabilen anne Gülay Ufacık\'a da kadın astsubay yardımcı oldu. Baba Bahattin Ufacık da oğlunun cenazesini görünce ağladı. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı\'na götürüldü. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Akşehir Şehitliği\'nde defnedildi. Bekar olan şehidin, 1\'i üniversitede olmak üzere 2 kız kardeşinin okul masraflarını karşılayıp, onların da eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştığı öğrenildi.