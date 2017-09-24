(Görüntülü Haber) Şehit askeri, 2 bin nüfuslu beldede 10 bin kişi uğurladı ek

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/MERİÇ (Edirne), (DHA)- HAKKARİ’de Tekeli Üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'tan düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli er 25 yaşındaki Sercan Fidan\'ın cenazesi, memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı 2 bin nüfuslu Küplü Beldesi\'nde 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Sercan Fidan\'ın annesi ve kız arkadaşı, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristler Kuzey Irak tarafından havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan ile 1 sivil işçi şehit oldu. Sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın şehit olduğu haberi, memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki baba ocağına ateş düşürdü. Dün gece Van\'dan özel uçakla Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'ne getirilen şehit sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın cenazesi karayoluyla memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı Küplü Beldesi\'ne getirildi. Belde meydanında şehit Sercan Fidan\'ın annesi Zeynep, babası Refik Fidan, kardeşleri ve evlenme hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Tuğba Selen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tuğba Selen, gözyaşları içerisinde, \"Neden bıraktın beni Sercan\'ım?\" dedi. Anne Zeynep Fidan ise \"Bıraktın gittin beni yavrum, Sercan\'ım\" diye gözyaşı döktü. Bu arada tabut başına gelen şehidin bir kuzeni, \"Kanın yerde yerde kalmayacak\" diye bağırdı. TÖRENE 10 BİN KİŞİ KATILDI Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesine Edirne Vali Vekili Engin Durmaz, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Okan Gaytancıloğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevre belediye başkanları ve Edirne\'nin yanı sıra çevre illerden otobüslerle yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesi öğle namazında belde meydanında kılındı. Namazı Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm kıldırırken, dualar eşliğinde askerin omuzlarına aldığı Sercan Fidan\'ın tabutu cenaze araca kadar tekbirlerle taşındı. Şehit ailesi ve yakınları mezarlığa giden araçtaki tabuttan elini çekmedi. Şehit sözleşmeli er Sercan Fidan\'ı son yolcuğuna 2 bin nüfuslu beldede dev Türk bayrağı açan yaklaşık 10 bin kişi uğurladı. Fidan, belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.