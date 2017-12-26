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(Görüntülü Haber) Şehit asker memleketine gönderildi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- AĞRI’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek kaldırıldığı Erzurum’da 21 gün sonra şehit olan jandarma er İdris Gülek'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

26 Aralık 2017 14:10

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- AĞRI’daki cezaevi bahçesinde 4 Aralık günü kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek kaldırıldığı Erzurum’da 21 gün sonra şehit olan jandarma er İdris Gülek\'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı jandarma er İdris Gülek, dün tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kurtarılamayarak şehit düştü. Gülek için bu sabah Jandarma Bölge Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Basına kapalı yapılan tören ardından İdris Gülek\'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van\'a askeri helikopterle gönderildi. Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki M Tipi Cezaevi\'nde meydana gelen gaz sızıntısında 2\'si ağır olmak üzere 45 asker ile 6 kamu görevlisi olmak üzere 51 kişi zehirlenmişti.

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