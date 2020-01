(Görüntülü Haber) Şehit annesi, madalya alırken bayıldı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valiliği\'nde düzenlenen törenle 10 şehit yakını ve 6 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim\'in annesi Bilsen Tevlim madalyayı aldığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği şehit annesinin durumunu iyi olduğu bildirildi. Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları, şehit yakını ve gaziler katıldı. Tören, Fevziye Camii İmamı Faruk Çoban\'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin her yanının destanlarla dolu olduğunu söyleyen Vali Hüseyin Aksoy, şöyle dedi: \"Bizlere bırakılan bu kutsal topraklar şehitlerimizin kahramanca mücadeleleri sonucu kazanılmıştır. Kahramanlarımızın kanlarıyla renk verdiği şanlı bayrakla kazanılan bu vatan, milletimiz için kutsaldır. Şehit ve gazilerimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için verilen bu kutsal mücadele kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak tarihte yer almıştır. Şehitlik ve gazilik milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Ülkemizin bağımsızlığı uğrunda bu ulvi makamlara ulaşan şehit ve gazilerimiz milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Gelişen ve büyüyen Türkiye\'nin önünü kesmek isteyenler terörle elde edemediklerini, 15 Temmuz\'daki hain darbe girişimi ile yapmaya çalışmışlar, milletimiz destansı bir duruşla bu uğurda şehit ve gaziler vermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülke sınırları içinde ve dışında ülke güvenliğimize tehdit oluşturan Afrin\'de bulunan terör örgütleri ve unsurlarını etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı operasyonu başlatılmış ve devam etmektedir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan bayrağımızı, bu topraklar üzerinde özgürce dalgalandırmak, şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için vazifedir.\" ŞEHİT ANNESİ BAYILDI Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimine geçildi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim\'in babası Mustafa Tevlim, şehidin oğlu Talha Buğra Tevlim, şehidin eşi Rabiya Tevlim ve annesi Bilsen Tevlim, Devlet Övünç Madalyası\'nı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'dan almak üzere sahneye geldi. Bu sırada şehit annesi Bilsen Tevlim fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri şehit annesine müdahalede bulundu. Kendisine geldikten sonra sahne arkasına götürülen şehit annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI ALAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER Şehit Abdülsamed Özen\'in babası Hüseyin Özen, Şehit Ahmet Can\'ın oğlu Aytuğ Can, Şehit Ali İhsan Çakmak\'ın eşi Nilgün Çakmak, Şehit Arif Subaşoğlu\'nun babası Mehmet Subaşoğlu, Şehit Emre Kaan Arlı\'nın babası Şaban Arlı, Şehit Murat Tevlim\'in oğlu Talha Buğra Tevlim, Şehit Oğuzhan Demir\'in babası Satılmış Demir, Şehit Ömer Can Açıkgöz\'ün babası Fahrettin Açıkgöz, Şehit Raşit Yücel\'in babası Ferit Yücel, Şehit Ümit İnan\'ın babası Nezir İnan\'a, Gazi Halil İbrahim Koşdaş, Gazi Hüseyin Çiçek, Gazi Muhammed Durak, Gazi Osman Kamacı, Gazi Yunus Emre Köse ve Gazi Yüksel Demirkaya\'ya Devlet Övünç Madalyası verildi. Törenin ardından Vali Aksoy, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarını bir restoranda öğle yemeğinde ağırladı.