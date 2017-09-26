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(Görüntülü Haber) Şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde şehit aileleri, gaziler ve erler için belli ürünlerde ücretsiz hizmet uygulaması başlatıldı

26 Eylül 2017 14:35

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde şehit aileleri, gaziler ve erler için belli ürünlerde ücretsiz hizmet uygulaması başlatıldı. AKÜ ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde şehit aileleri, gaziler ve erler için belli ürünlerde ücretsiz hizmet uygulaması başlatıldı. Kantinin bazı noktalarına \"Bu işletmede gazi ve şehit yakınlarından tost, köfte, çay, ayran, su ürünlerinde ücret alınmamaktadır\" yazıları asıldı. İşletmeci Aşık Büyükbaş, şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Afyonkarahisar\'ın yanı sıra akrabalarıyla birlikte 12 ilde daha kantin işletmeciliği yaptıklarını aktaran Büyükbaş, şehit yakınlarına, gazilere ve erlere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti. Şehit yakınları ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Büyükbaş, \"Şehitlerimiz ve gazilerimiz canlarını ülkemiz için seve seve feda ederken, askerlerimiz de vatanımızı ve bayrağımızı bekliyor. Bizlerin rahat ve huzuru için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Onlar canlarını hiç sayarken biz neden onlar için bir şeyler yapmayalım diye düşündük\" dedi. Kendi ailesinden de bir şehit verdiklerini belirten Aşık Büyükbaş, şehit ailesi ve gazi olmanın en iyi kendilerinin anlayacağını belirtti.

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