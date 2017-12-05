(Görüntülü Haber) Şehit aileleri torba yasadan memnun

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Resmi Gazete\'de yayımlanan torba yasada şehit aileleri ve gazilerin bazı sorunlarının giderildiğini belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında düzenlendiği basın toplantısında dün itibariyle \'Torba Yasa\' adı altında yürütülen Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile şehit aileleri ve gazilerine yönelik çeşitli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Resmi Gazete\'de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olan gazilere yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Hızal, şöyle dedi:



\"Gazilerimiz yaralandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında işe başladığı ortamda, hizmetli kadrolarında çalışması talep ediliyordu. Bbu yönetmelikle birlikte şu anda ilköğretim ve ortaöğretimde olan gazilerimiz, hizmetli kadrosundan çıkartılıp devlet memuru olarak bundan sonraki süreç içerisinde görevlerine devam edecekler. Bunun yanı sıra sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Güvenlik Havacılık Kurulu\'nda da bir kurul oluşturulacak. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bu kurumlarda istihdamları sağlanacak. Bu anlamda hem terörle mücadeledeki gazilerimiz, hem de 15 Temmuz gazilerimiz bu haktan faydalanacaktır.\"



\"ORTEZ VE PROTEZLE ALAKALI SIKINTIMIZ KALMADI\"



Sağlık Bakanlığı\'nın şehit aileleri ve gazilerine yönelik yönetmenliğinde değişiklik yaptığını söyleyen Hızal, \"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı\'nın bir yönetmeliğinde değişiklik oldu. Bu değişiklikle birlikte şu anda gazilerimizin ortez (İşlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş uzuvların performansını arttırmak ve daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla vücuda takılan yardımcı cihazlar) ve protezleri için dışarıdan yapılan ödemeler noktasında sıkıntılarımız vardı ve bu sıkıntılar da giderildi. Gazilerimizin ortez ve protezleriyle alakalı hiçbir sorun ve sıkıntımız kalmadı. Bu sıkıntılarımızı devletin yetkilileriyle paylaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı dile getiriyoruz\" ifadelerini kullandı.



\'ÖTV\'DEN MUAF MÜJDESİ BEKLİYORUZ\'



Halen bazı eksiklerin olduğunu da aktaran Hızal, \"Biz özellikle çıkan torba yasada gazilerimize ikinci iş hakkının tanınması ve ÖTV ile ilgili yapılan düzenlemeler var. Bu düzenlemeler yapılırken gazilerimizin de ÖTV\'den muaf tutulmasıyla ilgili ciddi anlamda taleplerimiz vardı. Tabi bu çıkan torba yasada yine bunu göremedik. Biraz üzüntümüz var. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde, 10 Aralık\'ta Cumhurbaşkanımız ilimize geldiği zaman biz kendilerine burada konuyu aktaracağız. Sivas\'ta kendilerinden gazilerimize yönelik, şehit ailelerimize yönelik özel müjdeler bekliyoruz\" diye konuştu.