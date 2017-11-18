(Görüntülü Haber) Şehirden köye dönüp, hayvancılıkla gelirlerini artırdılar

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde uzun yıllar market işletmeciliği yaptıktan sonra Basat köyüne yerleşip tavuk ve koyun yetiştiriciliğine başlayan 41 yaşındaki Arzu ve 44 yaşındaki Mehmet Tabakoğlu çifti, şehir stresinden kaçıp köy yaşamını tercih ederek gelirlerini de artırdı. 3 çocuklu Tabakoğlu çifti, Çaycuma\'da uzun yıllar market işletmeciliği yaptı. Şehir hayatında bunalan çift, 5 yıl önce köylerine dönerek koyun ve tavuk yetiştiriciliğine başladı. Çift, 2 yıl önce Fransa\'dan ithal ettikleri \'Charollais\' ırkının da aralarında bulunduğu farklı ırklarda 200\'ün üzerinde koyunun sahibi oldu. Arzu ve Mehmet Tabakoğlu çifti, koyun ve tavukları satarak hem gelirlerini artırırken hem de şehir yaşamından kaçıp köy hayatı yaşamaya başladı. Arzu Tabakoğlu, insanların kent merkezlerine göç ederken kendilerinin tersini yaparak köyü tercih ederek hayata yeniden başladıklarını söyledi. Yetiştirdikleri hayvanları satarak yılda 60 bin TL\'nin üzerinde gelir elde ettiklerini anlatan Tabakoğlu, \"Dükkanımız vardı bizim. Ama daha az kazanıyorduk. Ve çok stresli bir iş yapıyorduk. İnsanlarla uğraşıyorduk. Sonra dükkanım nedeniyle sosyal hayatımın olmadığını fark ettim. Kapattım dükkanı. Tamamen tavuk ve koyunla ilgilenmeye başladık. Bizim yerli koyundan iki katı et veren Charollais koyunu ile geliri daha da artırdık. Şehir yaşamının stresinden kurdulduk. Burada daha doğal stresten uzak yaşıyoruz\" dedi. Mehmet Tabakoğlu da bu iş sayesinde Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4\'üncü sınıfta eğitim gören oğlu Mücahit Tabakoğlu ve Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü\'nde eğitim gören kızı Gamzenur Tabakoğlu ve ortaokula giden oğlu Onat Tabakoğlu\'nu okuttuğunu söyledi. Tabakoğlu şöyle konuştu: \"Bizim arazimiz geniş. 12 ay meramız var. İnsanlar gelsin görsünler. Boşu boşuna asgari ücrete hamallık yapmasınlar. Bu koyunlar para yemiyor. Nisan ayından bu yana 1 lira para harcamadan büyüdüler. 100 tane de yavru sattık. Çocuklarım bu sayede okuyor. Bu bölgede fazla hayvana bakan olmadığı için talep çok fazla\" diye konuştu.