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(Görüntülü Haber) Şehir eşkiyalarının silahlı sopalı sanayi sitesi baskını kamerada

* Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı

26 Ağustos 2017 19:04

* Başakşehir\'de bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı. * Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı. * Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. * O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Haber:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA Başakşehir\'de, sanayi sitesinde park etme tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sanayi sitesini basan grup , iş yerlerine ve araçlara pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Sopa ve kesici aletlerle de dehşet saçan saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir\'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor. Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı. Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi. Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.

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