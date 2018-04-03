(Görüntülü Haber) Şef batonunu eline alan Rektör, orkestrayı yönetti

Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA) İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, katıldığı programda eline şef batonunu alıp orkestra yönetti. Avusturyalı bestekar Franz Von Suppe\'nin \'Light Cavalry Overture\' adlı eserini yöneten Rektör Vekili Çelik\'in performansı izleyenler tarafından oldukça beğenildi. DEÜ Senatosu ve yönetim kurulu, Devlet Konservatuvarı\'nda bir araya gelerek üniversite çalışmalarıyla ilgili konuları ele aldı. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, toplantılara başkanlık etti. Prof. Dr. Çelik, üniversite yönetmeyi orkestra yönetmeye benzeten Konservatuvar Müdürü Prof. Ümit İşgörür\'ün daveti üzerine sürpriz yaparak eline şef batonunu alarak sahneye çıktı. Avusturyalı bestekar Franz Von Suppe\'nin \'Light Cavalry Overture\' adlı eserini yöneten Çelik\'e akademisyenler de alkışlarıyla destek verdi. Rektör Vekili Çelik\'in performansı beğenildi. Performanstan sonra sahneye çıkan Konservatuvar Müdürü Prof. Ümit İşgörür, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik\'e şef batonunu hediye etti.