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(Görüntülü Haber) Şeb- i Yelda’da Kudüs’e şiirler okundu

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER’DE yılın en uzun gecesi, Kudüs'e yazılan şiirlerle karşılandı

22 Aralık 2017 12:54

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER’DE yılın en uzun gecesi, Kudüs\'e yazılan şiirlerle karşılandı. Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda\'da yeni yılın en uzun günü 21 Aralık\'ta şiir gecesi düzenledi. Yoğun bir katılımın gösterildiği şiir dinletisi vatandaşlardan tam not aldı. Türkiye\'nin önde gelen 6 şairi, \"Şeb-i Yelda\'da Şiir\" gecesinde, Kudüs\'e yazılan şiirlerini İslâm coğrafyasında akan kan ve gözyaşının son bulması için seslendirdi. Şairler; Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Cengiz Demir, Mehmet Can, Nurullah Genç, Şeref Akbaba \"Kudüs\" temalı şiirler okudu. \"Akustik İstanbul\" grubu da geceye özel bir dinleti sundu. Otağ-ı Hümayun Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen geceye çok sayıda öğrencinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Şiir dinletisine katılanlara bereketli bir yıl geçmesi amacıyla nar ikram edildi.

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