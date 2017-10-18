(Görüntülü Haber) Şeb-i Arus Havuzu, 4 yılın ardından yerine konuluyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA Mevlana Müzesi\'nde 2013 yılındaki restorasyon kapsamında kaldırılan ve 4 yıldır müze bahçesinde bekletilen Şeb-i Arus Havuzu\'nun yerine konulması için çalışma başlatıldı. Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, Anadolu Selçukluları döneminde yapıldığı belirtilen Şeb-i Arus Havuzu, 2013 yılında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'nün müzedeki genel restorasyon çalışması kapsamında kaldırıldı. Havuzun sökülen taşlarının her bir parçası, tek tek numaralandırılarak, müzenin bahçesi olan Gül Bahçesi\'ne konuldu. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası kaldırılan havuzun bulunduğu yerden 3.5 metre ileriye, orijinal taşlarının yerine, yeni taşlarla havuzun benzeri yapıldı. Yeni havuz yapılırken, yeni taşların kullanılması tepkilere neden oldu. O dönemde ilk tepki, 25 yıl Mevlana Müzesi\'nde müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Erdoğan Erol’dan geldi. Değiştirilen havuzun, tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Erol, dervişlerin, Mevlana\'nın ölümünden sonra havanın iyi olduğu dönemlerde, havuz etrafında sema yaptığını ve havuza \'Şeb-i Arus Havuzu\' denildiğini anlattı. Havuzun, eski taşların benzeri taşlarla yapılarak, 3 metre 75 santimetre ileriye taşındığını kaydeden Erol, bunun büyük bir hata olduğunu; çünkü havuzun Şeb-i Arus Törenleri\'nin yapıldığı meydanla ilişkisinin uzaklaştığını savundu. Erol, havuzun eski taşlarla yapılması gerektiğini vurguladı. 2015\'TE MEVLANA TÖRENLERİ\'NDEN SONRA YAPILACAKTI Olayın, 2013 yılının Aralık ayında meydana gelmesi ve basında yer alması üzerine açıklama yapan dönemin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, tarihi havuzun yerine yeniden konulacağını söylemişti. Havuzun taşlarının yerine konulmadığı 2015 yılında kendisine sorulan Çıpan, müzedeki restorasyonu yapan firmanın işlerini tamamlamasının beklendiğini, firmanın da işlerini yeni bitirdiğini, havuzu unutmadıklarını ve havaların düzelmesiyle birlikte muhafaza altında tutulan havuzun taşlarının yeniden yerine konularak, eski haline getirileceğini söylemişti. Eski müdür Çıpan\'ın açıklamalarının ardından 2 yıl geçmesine rağmen Şeb-i Arus Havuzu, müze bahçesinde yerine konulmayı bekliyordu. Havuzun sökülürken, kırılan mermerleri, müze bahçesinde binaların arasında duruyordu. Aradan geçen yaklaşık 4 yıla rağmen eski taşların yerine konulmamasını Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli de \'\'İleri süreçte gereken yapılır\'\' diye yorumlamıştı. Doğan Haber Ajansı’nın konuyu haber olarak gündeme getirmesi üzerine CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Şeb-i Arus Havuzu\'yla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a çeşitli sorular yöneltmişti. CHP\'li Bozkurt, TBMM Başkanlığı\'na verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşımıştı. HAVUZUN YERİNE KONULMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde bekletilen tarihi Şeb-i Arus Havuzu\'nun yerine tekrar konulması için 4 yıl sonra çalışma başlatıldı. Müze bahçesine yeni yapılan havuz sökülürken, bahçede bekleyen havuzun taşları da eski yerine getirildi. Müze bahçesinde yeni taşlarla yapılan havuzun etrafı kapatılarak, üzeri brandayla örtüldü. Havuzun çevresi, brandayla kapatılırken, üzerine de \'Şeb-i Arus Havuzu restorasyonundan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz\' yazısı asıldı. Mevlana Müzesi\'nin bahçesinde, derviş hücrelerinin önünde yer alan, altıgen planlı gök mermerden yapılan ve suyu ejder başlı bir lüleden akan havuz, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümünde dervişlerce etrafında sema yapıldığı için \'düğün günü\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' havuzu olarak biliniyor.