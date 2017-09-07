(Görüntülü Haber) Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, sazlık alanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın korkuya neden oldu. Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak\'ta sazlık alandaki yangın saat 22.30\'da başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük sazlık alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir ev alevlerin sıçraması ihtimaline karşı tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek verdi. Yangının geniş alanda parça parça devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.