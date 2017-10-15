(Görüntülü Haber) Sayısal Loto ikramiyesi, Şanlıurfa'da oynanan kupona çıktı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MİLLİ Piyango İdaresi Sayısal Loto çekilişinde 6 numarayı doğru bilen tek talihli, Şanlıurfa\'da oynanan kupona isabet etti. 1 milyon 726 bin lira kazanan talihlinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Sayısal Loto’nun dün akşam yapılan çekilişinde \'4-6-12-33-34-45\' numaraları doğru bilerek 1 milyon 726 bin lira büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin Şanlıurfalı olduğu ortaya çıktı. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği bilinmezken, ikramiyenin isabet ettiği kuponun ise Bahçelievler Mahallesi\'ndeki bayide oynandığı belirlendi. Kentte 4 yıldan bu yana şans oyunları bayiliğini yaptığını belirten Halil Akbaş daha önceden bayisinde oynanan şans oyunlarında On Numara\'da 1 kişiye büyük ikramiye isabet ettiğini söyledi. Bayisinde ikinci kez büyük ikramiyenin çıkmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Halil Akbaş, sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan talihlini kendi bayisinde makineyle oyun oynadığını ifade ederek şunları söyledi: \"Sayısal Loto’nun Şanlıurfa’ya çıkması bizi sevindirdi. Talihlinin büyük ikramiyesini çıkaran kuponun makinden oynadığını düşünüyorum. Dün gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiyenin bize çıkacağını his etmiştik. İkramiye çıktığında haberim yoktu geldim internetten baktım bizim bayiden çıktığını gördüm. Adını bilmediğim talihlimize 1 milyon 726 lira çıktı. Ben buradan talihlimize hayırlı olsun diliyorum.\"