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(Görüntülü Haber) 'Savcı' yalanıyla üç kişiyi dolandırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, kimlik ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulgani Açar (18), tutuklandı

10 Mayıs 2018 18:55

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da kendisini \'savcı\' olarak tanıtıp, kimlik ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulgani Açar (18), tutuklandı. Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Abdulgani Açar, telefonla Kerime E., Mehmet Nedim S. ve İsmail T.\'yi arayıp, kendisini \'savcı\' olarak tanıtarak kimlik ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Açar, bu kişileri yakalamak için vereceği hesap numarasına para yatırmaları gerektiğini ve bu hesap üzerinden suçlulara ulaşacaklarını söyleyerek, mağdurları ikna etti. Mağdurlar, 27 bin TL, 415 euro ve 120 doları elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 3 kişinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Abdulgani Açar olduğunu tespit etti. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Açar tutuklandı.

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