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(Görüntülü Haber) Savaştan kaçan Suriyeliler, güvenli alanlara sığınıyor

Eyyüp BURUN-Kamera GAZİANTEP(DHA) SURİYE'de devam eden iç savaş nedeniyle çatışma alanlarından kaçan Suriyeli aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen güvenli alanlara göç ediyor

15 Şubat 2018 19:32

Eyyüp BURUN-Kamera GAZİANTEP(DHA) SURİYE\'de devam eden iç savaş nedeniyle çatışma alanlarından kaçan Suriyeli aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen güvenli alanlara göç ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı da Suriye\'nin Halep kırsalında bulunan Şibiran Köyüne göç eden ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı ve kışlık giyim yardımları gerçekleştirdi. Suriye?de yaşanan çatışmalar sonucu Deyrezor ve Rakka?da yaşayan aileler güvenli bölgelere göç ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında daha güvenli bir bölge haline gelen Şibiran Köyüne ise, yaklaşık bin 500 kişinin barınabileceği geçici yaşam merkezi kuruldu. İHH, burada yaşayan 800 kişiye her gün sıcak yemek, ekmek, kışlık giyecek, ayakkabı, battaniye, yer yatağı ve diğer ihtiyaçlar olmak üzere yardımlar ulaştırıyor. İHH Kilis Medya Birimi yetkilisi Yakup Alaca, savaştan kaçan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek \'İç savaşın devam ettiği bu topraklarda insanlar güvenli gördükleri yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Bundan dolayı göç edilen yerlerde bu masum insanlar için yaşam alanları oluşturmaya ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz. Malum kış aylarındayız. Bölgede özellikle kadınların ve çocukların soğuktan korunmaları için tüm hızıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm hayırsever halkımıza teşekkür ederiz diye konuştu. Barınma merkezine ayrıca buradaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için geçici derslikler kuruldu.

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