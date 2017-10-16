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(Görüntülü Haber) Savaşın izlerini resimle siliyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- SURİYE'deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manisa'ya yerleşen makine mühendisi 54 yaşındaki Baybars Gazi, iş bulamayınca çocukluğundan bu yana çok sevdiği resim sanatına yöneldi

16 Ekim 2017 16:09

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- SURİYE\'deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manisa\'ya yerleşen makine mühendisi 54 yaşındaki Baybars Gazi, iş bulamayınca çocukluğundan bu yana çok sevdiği resim sanatına yöneldi. Savaşın izlerini akrilik ve yağlı boya resimle silen Gazi, hat sanatını resimle birleştirerek yaptığı eserleri sergilemek için destek beklediğini söyledi. Suriye\'nin Şam kentinde yaşayan Gazi Ailesi, iç savaşın başlaması ile birlikte 2 yıl önce Türkiye\'ye geldi. Önce Kayseri\'ye yerleşen aile, iki çocuklarının yabancı öğrenci sınavında Celal Bayar Üniversitesi\'ni kazanması ile birlikte Manisa\'da yaşamaya başladı. Suriye\'deyken makine mühendisi olarak çalışan Baybars Gazi de, mesleğiyle ilgili iş aramasına rağmen bulamadı. Şehzadeler İlçesi Alaybey Mahallesi\'nde üniversitede okuyan 2 oğlu ve eşi Saaded Avari ile birlikte yaşayan ve yardımlarla geçinen Baybars Gazi, çok sevdiği resim sanatına yöneldi. RESMİ, SAVAŞ DÖNEMİNDE KAYBOLAN AĞABEYİ SEVDİRDİ Evinde küçük bir odada resim yapan Baybars Gazi, manzara resimleriyle hat sanatını da birleştirdi. Çocukluğundan bu yana resim yapmayı sevdiğini ancak, Suriye\'de makine mühendisi olarak çalıştığı için çok fazla yapamadığını anlatan Gazi, şöyle konuştu: \"Resmi bana ağabeyim sevdirdi. Onun sayesinde çocukken resim yapmayı öğrenmiş ve sevmiştim. Suriye\'de okulların duvarlarına resimler çizerdim. Çocukken en sevdiğim oyun resimdi. Bir kağıda resimler çizmek çok eğlenceliydi. Ama ağabeyim bundan 4 yıl önce bir gün evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ondan hiç haber alamadık\" dedi. Resim yapmanın kendisini rahatlattığını ve savaşın izlerini sildiğini belirten Gazi, \"Çok aramama rağmen iş bulamadım. Mesleğimle ilgili bazı işler yaptım, ancak paramı vermediler. Şimdi resim yapıyorum ve bu işi çok seviyorum\" diye konuştu. RESİMLERİNİ SERGİLEMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR Suriye\'de tekstil sektöründe tasarım yaparken de resim yeteneğinden faydalandığını aktaran Gazi, Türkiye\'de makine mühendisliği yapamadığı için resme yöneldiğini belirtip, \"Resimler evimde bir odada duruyor. Yaptığımı resimleri sergilemek istiyorum ama onun için imkanım yok. Bunun için de destek bekliyorum. Sanatımı daha da geliştirip, insanların beğenisine sunabilirim\" dedi.

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