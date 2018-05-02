(Görüntülü Haber) Sarmada'ya 35 bin ekmek kapasiteli fırın açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU(SURİYE),(DHA) İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı\'nca, bölgeye yerleşen Doğu Guta\'dan tahliye edilen ailelere dağıtılmak üzere günlük 35 bin adet ekmek üretimi yapılan bir fırın daha hizmete açıldı. Suriye\'nin İdlib kentine bağlı ve Hatay?ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın karşısında bulunan Sarmada İlçesisinde açılan günlük 35 bin adet ekmek kapasiteli fırından üretilen ekmekler, Doğu Guta\'dan tahliye edilen Suriyeli sivillerin ekmek ihtiyacını karşılıyor.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye\'nin çeşitli bölgelerindeki ekmek fırınları bulunduğunu söyleyerek, İhtiyaç sürekli arttığı için ekmek fırınlarının sayısını da her geçen gün artırıyoruz. Son olarak Sarmada İlçesi\'nde yeni bir ekmek fırınını daha hizmete açtık. Bu fırından her gün 35 bin adet ekmek üretiliyor dedi. Tosun, yeni açılan fırında üretilen ekmeklerin Doğu Guta\'dan İdlib\'e tahliye edilen ailelere dağıtıldığını belirterek, ekmek fırınının İdlib\'e tahliye edilen Doğu Gutalı aileler için açıldığını ve ekmeklerin kurdukları kamplara yerleştirilen Doğu Gutalı ailelere dağıtıldığını söyledi.