T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (Ek)

CİNAYETİ SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEDİĞİ İÇİN İŞLEMİŞ   Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Fırat Yurdakul'un (28), Kahramanmaraş'a geleceği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehrin giriş noktalar

22 Mart 2018 12:50

CİNAYETİ SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEDİĞİ İÇİN İŞLEMİŞ


 

Sivas\'ın Şarkışla İlçesi\'nde 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Fırat Yurdakul\'un (28), Kahramanmaraş\'a geleceği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehrin giriş noktalarında güvenlik noktaları oluşturdu. Yurdakul, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nda AKEDAŞ önünde gasp ettiği 58 SC 782 plakalı otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

Fırat Yurdakul, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.  Suçunu itiraf eden Yurdakul\'un cinayeti aşk yüzünden işlediği ortaya çıktı. Sevdiği Pınar Esen\'i 9 yıldır istettiğini ancak ailesinin vermediğini, kızın ailesiyle telefonla görüşürken birbirleriyle küfürleştiklerini bunun üzerine de eve gidip olayı İbrahim Esen, eşi Cennet Esen ile oğlu Tarık Esen\'i öldürdüğünü söylediği belirtildi.

MARKET SAHİBİ VE OĞLUNU BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Fırat Yurdakul, ifadesinin devamında 3 kişiyi öldürdükten sonra markete giderek içki istediğini ancak \'Senin eski borcun da var\' cevabını alınca Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'ı öldürdükten sonra aracı da alıp kaçtığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CİNAYETİ SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEDİĞİFırat YurdakulKahramanmaraşAsayişMüdürlüğü Cinayet Büro AmirliğiYurdakul KahramanmaraşKayseri Karayolu AKEDAŞSCAraçtaSuçunuYurdakulSevdiği Pınar EsenEsenCennet EsenTarık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24