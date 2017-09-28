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(Görüntülü Haber) Şarkikaraağaç'ta kaza: 1 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

28 Eylül 2017 12:59

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ(Isparta), (DHA)ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya yolunda meydana geldi. Ramazan Doğtaş idaresindeki 32 YV 122 plakalı otomobille Alparslan Çimen idaresindeki tescilsiz motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Alparslan Çimen yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alparslan Çimen\'i ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi\'ne götürdü.

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