(Görüntülü Haber) Sarıyer'de silahlı saldırı

Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)-SARIYER\'de, temizlik işi yapan iki kişi, iş için sözleştikleri yerde araçlarının içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken araca iki kurşun isabet etti. Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.



Olay Huzur Mahallesi İmam Çeşme Sokakta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, temizlik işi yapan Cemal Çekiç telefonda iş görüşmesi için bir kişi ile cadde üzerinde buluşmak için anlaştı. Çekiç ve arkadaşı 34 BA 1779 Plakalı aracını cadde üzerinde park edip içerisinde beklemeye başladılar. Bir süre sonra motosikletli bir kişi bulundukları yere gelerek araca doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu aracın sağ kapısına iki kurşun isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı.







ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI



Kendilerini araçtan dışarı atarak saldırıdan yara almadan kurtulan Cemal Çekiç ve arkadaşı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede yerde bir adet boş kovan tespit edildi.







\'TENHA BİR YERE ÇAĞARIP SUSTURMAK İSTEDİLER\'



Saldırıya uğrayan Cemal Çekiç \'İş için randevulaştık. Saat 17.30\'a randevu verdiler. Bize \'bizim çocuklardan biri gelip alacak sizi\' dediler. Biz de haliyle geldik, bekleme yapıyorduk. Verilmiş sadakamış varmış. Yüzünü görmedim, maskeliydi. Birisiyle bir husumetimiz yoktu. Sonuçta iş piyasası. Bilmiyorum hangi konu için yaptılar. Tenha bir yere çağrılıp susturmak istediler. Aracımıza iki kurşun isabet etti. Şükür bizde bir şey yok\' diye konuştu.



Polis silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.