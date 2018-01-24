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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de bir kişi dehlizde ölü olarak bulundu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer’de tarihi surların dehlizinde bir kişinin cesedi bulundu

24 Ocak 2018 17:16

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer’de tarihi surların dehlizinde bir kişinin cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Baltalimanı Hisar Caddesi’ndeki tarihi surların dehlizinde cesedi fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmalarda dehlizdeki cesedin, uzun süredir sokakta yaşayan Bilal Gültekin’e ait olduğu belirlendi. Dehlizden çıkartılan Gültekin’in cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Gültekin’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Çevrede bulunanlardan Ali Çetin” Bu arkadaş 15 gün önce tedavi amaçlı hastaneye götürüldü. Hastaneden kaçtı tekrar buraya gelmiş. Biz onu görmemiştik. Sabahleyin bir arkadaşımız hayvanlara yemek vermek için buraya çıktı. Korkuyla aşağıya geldi. \'Burada bir ceset var\' dedi. Biz de gittik baktık. Adam ölmüştü. Büyük ihtimalle 15 gündür burada duruyordu. dedi.

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