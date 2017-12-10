(Görüntülü Haber) Sarıkamış’ta kayak sezonu açıldı

KARS, (DHA)- KARS Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığının 50 santimetre ulaşmasıyla birlikte kayak sezonu da açıldı. Sezonunun açılması ve hafta sonu olması nedeniyle küçükten büyüğe her yaş grubundan yüzlerce kişi, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi\'ne akın etti.Kayak severler, çam ağaçları arasından geçen kayak pistlerinde güneşli bir havada kayak yapmanın tadını doyasıya yaşadı. Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, sezonun herkese hayırlı olması dileğinde bulundu. Toksoy şunları söyledi: \"2 Aralık\'ta Ak Parti Kars Kongresine katılan Cumhurbaşkanımıza, biz yerel yönetici ve otelciler sıkıntılarımızı aktardık. Buradaki sıkıntımız uçak bilet fiyatlarının pahalı oluşu ve uçak saatlerinin yeterli olmayışı. Hafta sonu özellikle uçak saatlerimizi sayın Ulaştırma Bakanımıza da aktardık. Cuma ve pazar akşam saatlerine uçak seferleri konulmasını talep ettik. Cumhurbaşkanımız da bu konuda talimatlarını verdiler ve en kısa zamanda bunun ayarlanması THY yönetim kurulu başkanlığı tarafından yapılacak. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Dünyanın her tarafından kayak severleri Sarıkamış\'a bekliyoruz. Bu doğal güzelliği, kristal toz karını ve sarıçam ormanlarının olduğu pistlerde kayak zevkini yaşayarak yöresel lezzetlerimizden tatmalarını istiyoruz.\"