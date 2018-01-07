T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sarıkamış şehitleri Erciyes'te anıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Kayseri Valiliği tarafından Erciyes'te anma etkinliği düzenlendi

07 Ocak 2018 18:35

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı\'nın 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle Kayseri Valiliği tarafından Erciyes\'te anma etkinliği düzenlendi. Onbinlerce kişi Erciyes\'e ellerindeki ay- yıldızlı bayrakla yürüyerek 1915 yılında Sarıkamış\'ta hayatını kaybeden 60 bin Mehmetçiği saygı ve minnetle andı. Erciyes Dağı\'ndaki anma etkinliklerine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda kişi katıldı. Erciyes\'in giriş noktasından başlatılan yürüyüşe katılanlar ellerindeki bayraklarla 1.5 kilometre yürüyerek slogan ve dualarla Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinliğe katılan 1\'inci Komando Tugayı askerleri, \'Vatan sana canım feda\' sloganı attı. Kayseri Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri de 1915 yılında yaşanan acı olayı temsili olarak sergiledi. Genç- yaşlı her yaş gurubun bayrakları ile katıldığı yürüyüş sonunda konuşan Vali Süleyman Kamçı, Sarıkamış\'ın tarihi açıdan önemine vurgu yaparak, \" Sarıkamış, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahramanların yazdığı bir destanın adıdır\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise 60 bin Mehmetçik\'in donarak şehit düştüğü Sarıkamış\'ta Kayseri\'de 500\'ün üzerine askerin bulunduğunu ifade ederek, \"Sarıkamış\'ta sadece Kayserililer, Sivaslılar değil, Türkiye\'nin her coğrafyasından hatta Kerkük\'ten, Halep\'ten askerler katıldı. Şimdi \'Suriye\'de ve diğer yerlerde ne işimiz var?\' diyenlere soruyorum; \'Halep\'ten Kerkük\'ten Sarıkamış\'a gelen ve vatan sevdası için donarak şehit olan askerlerimizin ne işi varsa bizim de orada bundan dolayı işimiz var\" diye konuştu. Etkinlik, çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA SARIKAMIŞ HarekatıKayseri ValiliğiErciyesOnbinlerceSarıkamışMehmetçiğiErciyes DağıVali Süleyman Kamçı AK Parti Kayseri MilletvekiliTamer Büyükşehir Belediye Başkanı MustafaEtkinliğeKomando

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24