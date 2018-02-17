(Görüntülü Haber) Sarı, kırmızı, yeşil renkli poşuyla ilgili karar: Örgüt propagandası değil

Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç ilçesinde, aracında bulunan poşu ve boncuktan maket kuşların yeşil, kırmızı ve sarı renginin terör örgütünü simgelediği iddiasıyla hakkında, \'Terör örgütü propagandası\' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kadri Demir, beraat etti. Mahkeme, kuş maketi ve poşuyu taşımanın \'terör örgütü propagandası\' oluşturmayacağını belirtti. Diyarbakır\'da yaşayan inşaat işçisi Kadri Demir (35), 30 Ekim 2017 günü çalıştığı Elazığ\'ın Karakoçan ilçesine gitmek için 21 FC 231 plakalı aracıyla yola çıktı. Bingöl\'ün Genç ilçesi Küpar mevkiinde yapılan kontrol sırasında jandarma, Demir\'in aracında yaptığı aramada, ön cama asılı yeşil, sarı, kırmızı renkli boncuklardan yapılma 2 kuş maketi ile torpido gözünde aynı renklerde poşu buldu. Bur renklerin terör örgütünü simgelediği iddiasıyla gözaltına alınan Kadri Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında soruşturma açıldı. \'PROPAGANDANIN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM\' Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadri Demir hakkında \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bingöl 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanan Kadri Demir, savunmasında propagandanın ne olduğunu bile bilmediğini belirterek, \"Aracın camında 2 kuş maketi vardı. Bunları süs için arabaya taktım. Renkleri bilerek seçmedim. Kuş maketlerini cezaevinden çıkan komşudan aldım. Poşunun arabada olduğunu bilmiyordum. Dün akşam akrabamızın düğünü vardı. Çocuklar halay çekmek için almışlar ve arabaya koymuşlar. Görseydim, arabaya koymazdım. Kesinlikle siyasetle işim olmaz. Sadece ekmeğimin peşindeyim. Yeşil, sarı ve kırmızı renklerin PKK bölücü terör örgütünü simgelen renkler olduğunu biliyorum. Bu malzemelerin yasak olduğunu bilmiyordum. Renkli kuş Diyarbakır ve bölgenin her yerinde tüm hediyelik eşya satan mağazalarda satılmaktadır. Onlarca kuş besliyorum. Bunun için kuş süsünü arabamda bulunduruyorum. Çok pişmanım. Propaganda yapma amacım yoktu. Torpidoda bulunan poşu yöreseldir \" dedi. \'KUŞ MAKETİ VE POŞU PROPAGANDA SUÇU OLUŞTURMAZ\' Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, kuş maketi ve poşunun niteliğine göre terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına yayma kastı bulunmadığını belirterek, sanığın beraatini istedi. Mahkeme ise atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Kadri Demir\'in beraatine karar verdi. Gerekçeli kararında, Kadri Demir\'in kuş maketi ve poşuyu aracında taşımasının \'Terör örgütü propagandası\' oluşturmayacağını belirten mahkeme, beraatine karar verildiğini açıkladı. Mahkeme, sarı, kırmızı, yeşil renkil kuş maketi ve poşunun dosyada delil olarak saklanmasına hükmetti. ÜRKÜT:KARAR MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇECEK Bölgedeki düğünlerde kullanılan poşularla ilgili kararın emsal niteliğinde olduğunu belirten sanık avukatı Erhan Ürküt, şunları şöyledi: \"Sarı, kırmızı ve yeşil renklerle ilgili bölgede birçok davalar açıldı ve soruşturmalar başlatıldı. En görsel olanı Adana\'da bir düğün konvoyunda gelin ve damat durdurularak, sarı, kırmızı, yeşil renkli poşulara el konuldu. Bu olay günlerce sosyal medyada ve basında yer aldı. Bu üzücü bir durum. Bunun ilk defa bizim kararımızla bertaraf edildiğini, bunun propaganda aracı olmadığını gördük. Müvekkilimiz hakkında poşu ve kuş figüründen dolayı cezalandırma yoluna gidilmeye çalışıldı. Diyarbakır\'da, bölgede ve Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada bu tür renkler her düğünde kullanılır. Kimse bunu siyasi bir partinin veya yasa dışı bir örgütün propaganda aracı olarak görmüyor. Umarız kararla birlikte birçok mağduriyetin önüne geçilmiş olur. Bunun propaganda olmadığına dair verilen kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Poşu, geçmişte bölgede folklorik ritimlerde faaliyet gösteren insanların elinde salladığı mendil olarak da değerlendiriyor. Bunu örgütün propaganda aracı olarak değerlendirmek vahim bir durum. Güvenlik güçleri bunu öyle değerlendirmiş olabilir, ama hukuk eğitimi almış kişilerin bunu dava konusu etmesi üzücü bir durumdur. Bu durumun bir nebze giderilmesi bizi sevindirmiştir.\"