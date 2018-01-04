(Görüntülü Haber) Sarar: Termik santral Eskişehir'e yakışmaz

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren Sarar Şirketler Grubu\'nun Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Alpu Ovası\'na kurulması planlanan termik santralle ilgili, \"Termik santral Eskişehir\'e yakışmaz. Eskişehirli temiz havayı sever, suları sever, dağları sever. Şehrimize sahip çıkmamız lazım\" dedi. Sarar Basma Fabrikası\'nda gazetecilerle biraraya gelen Cemalettin Sarar, Sarar\'ın 1944 yılında 12 metre karelik bir dükkanla başlayan iş serüvenin bugün 5 bin çalışanıyla sürdüğünü belirtti. Cemalettin Sarar şöyle devam etti: \"Bayat Pazarı\'ndaki 12 metrekarelik dükkanla işe başladık. 12 metrekarelik dükkan 24 oldu, 24 metrekare 48 oldu. 3-5 kişiyle çalışırken 14 kişi olduk. Atölyemizi büyüttük, işlerimizi büyüttük. Avrupa\'ya ve Türkiye\'ye mal satmaya başladık. Böyle sata sata dedik ki; dünya markası olacağız dedik. 1980 yıllarında lambalar yanmıyordu, gaz yağı yoktu, benzin, mazot yoktu Türkiye\'de. Asarcıklı Caddesi\'nde bir bina yaptık. Oraya makineler aldık. Ama elektrikler 4 saat kesiliyordu. Allah\'a şükürler olsun Türkiye bunu yendi.\" \'ÇİN\'E BİLE MAĞAZA KURDUK\' Sarar şirketinin nasıl büyüdüğünü de anlatan Cemalettin sarar, \"Almanya\'ya gittim, oradan 5 tane kullanılmış makine aldım. 1983 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'nde 2 arsa aldık. Daha sonra Sarar\'ı Avrupa\'nın en büyük firmalarından birisi yaptık. Çin\'e bile mağazamızı kurduk. Rusya\'ya gidin bizim mağazamız var. Bizim için bu büyük bir kıvanç. Dünyanın her köşesinde, 5 kıtada, 55 ülkede 100\'den fazla mağazamız var. Türkiye\'de de 200\'ün üzerinde mağazamız var. Yaş 75 ama hala koşuyoruz\" dedi. \'ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 90\'I KADN\' Bir süre Eskişehir Ticaret Odası başkanlığı görevinde de bulunan Cemalettin Sarar, Eskişehir için var olduklarını söyledi. Sarar, \"Şu anda Sarar\'da çalışan sayımız 5 bin kişinin üstündedir. Bunların da 90\'ı kadın çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızla mutlu, birlik ve beraberlik içinde çalışmaktayız. Ayrıca çalışanlarımızın çocuklarına burs imkanı da sağlıyoruz. Ülkemizde bizim büyüklüğümüzde bir giyim ve ev tekstili firması yoktur. Ben ve kardeşlerim, bir Eskişehirli olarak çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Devletimiz ve milletimiz bizi ödüllendirmesi lazım. Hak ettiğimiz bu ödülleri de alıyoruz. Bu yıl, \'Yılın Altın Marka\' ödülüne layık görüldük. Dünyanın en önemli markalarına burada mal dikiyoruz\" diye konuştu. \'BÜYÜME HEDEFLERİMİZ DEVAM EDİYOR\' Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, 2018 yılında da büyüme hedeflerinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: \"İstanbul Esenyurt\'ta 40 bin metrekarelik kapalı alanda, 264 odalı otelimiz için 2017 yılının sonuna kadar 50 milyon liralık harcama yaptık. Ayrıca Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi\'nde 75 odalı otel inşaatımızın yüzde 90\'lık kısmı bitirildi ve bu yıl inşallah açılışı yapılacak. OSB\'deki yeni fabrika binamız için 15 milyon dolarlık yeni imalat makineleri alındı ve kimyasal arıtma tesisimiz de tamamlandı. İlk arıtma tesisi olan fabrikalardan biriyiz. 2018 yılında yine OSB içerisinde 20 bin metrekarelik diğer fabrika binamızın projesi bitirildi. Eski otogar binası için projeler hazırlandı ancak bina içerisinde faaliyet gösteren bir kiracımız tahliye edildiğinde iyi bir yatırımcı ile ortak ya da kendi imkanlarımızla Eskişehir\'e yakışan bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sarar Giyim bünyesinde yurt içi ve yurt dışı mağazaların açılması ve büyüme hedeflerimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde Sarar ev tekstilinde de büyümelerimiz sürüyor\". \'ESKİŞEHİRLİ TEMİZ HAVAYI SEVER\' Sarar şirketini çevreci ve yeşilci olduğunu da belirten Cemalettin Sara, \"Fabrika alanındaki çamların bir tanesini kesmedik, daha da çam dikiyoruz. Termik santral Eskişehir\'e yakışmaz. Eskişehirli temiz havayı sever, suları sever, dağları sever. Şehrimize sahip çıkmamız lazım, bu şehir bizim. Kim ne derse desin. Ben ortadan konuşuyorum. Bu şehre sahip çıkan ağabeyler lazım. Bir Cemalettin Sarar ile bir ETİ ile olmaz. Bir sürü marka çıktı Eskişehir\'de fabrikalarını yabancılara sattılar. Yabancılar geldi, aldılar. Bizi de istediler ama biz satmadık. Eskişehir\'de 10 tekstil fabrikası vardı. Hepsi kapandı. 3 tane fabrika kaldı. Ben kapanmasını arzu etmiyorum. Ben Eskişehir\'in konfeksiyon şehri olsun, otomotiv şehri olsun, sanayi şehri olsun istiyorum\" dedi.