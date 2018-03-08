(Görüntülü Haber) Şapkalar fotograf çektirmek için değil satılmak için burdadır

Cafer ZENGİN KAYSERİ, DHA)KAYSERİ\'de tarihi dizilerden sonra ilgi gören börk şapkalardan satan esnaf Ahmet İngenç, dükkanının önünde vitrine koyduğu şapkaları satın almak yerine fotoğraf çektirip bırakan müşterilerden bıkınca çareyi \'Şapkalar fotoğraf çektirmek için değil, satılmak için buradadır. Not, aldıktan sonra film bile çekebilirsiniz yazısı asmakta buldu. Televizyonlarda tarih furyasının ardından dizilerde kullanılan tarihi eşyalar da vatandaşın dikkatini çekiyor. Vatandaşlar dizilerde kahramanların giydiği kıyafetlere ilgi gösteriyor. İşte son yıllarda ilgi gören tarihi dizilerin ardından esnaf da bazı dizilerde kullanılan eşyaları vatandaşların beğenisine sunuyor. Kayseri\'nin merkez Melikgazi ilçesi Camii Kebir Mahallesi\'nde Hac, Umre Malzemeleri işiyle uğraşan Ahmet İngenç de bu esnaflardan biri oldu. İş yerinde börk şapka ve diğer tarihi kıyafetleri satan İngenç, dükkanının önünde vitrine koyduğu şapkaları satın almak yerine fotoğraf çektirip, yerine bırakan müşterilerden bıkınca çareyi uyarı yazısı yazmakta buldu. İngenç, vitrindeki şapkaların önüne ?Şapkalar fotoğraf çektirmek için değil, satılmak için buradadır. Not, aldıktan sonra film bile çekebilirsiniz yazan uyarı yazıları astı. \'ARTIK USANDIĞIMIZ İÇİN BU YAZIYI YAZMAK ZORUNDA KALDIK\' Şapkaların fiyatını sorup, ardından başına takan ve fotoğraf çektikten sonra bırakıp, giden vatandaşlardan bıktığını ifade eden Esnaf İngenç, ?Dizilerden esinlenerek yapılan şapkalar, giysiler kıyafetler var. Bu ürünlere talep olunca, bizde iş yerimize getirdik. Yani satma amaçlı, ama gelen giden merak ediyor. Bizde müşteri geldi, satacağız diyerek sevinirken, şapkanın başına geliyoruz, fiyatını soruyor, artık onu da demekten usandık ve fiyatını da yazdık 40 TL diye. Sonra giyiyor yağlı kafasına, çek beni diyor karşısındakine. Fotoğraf çektiriyor, bir poz daha çektiriyor. Biz de seviniyoruz hani alacak diye, ama koyuyor şapkayı yerine, efendim teşekkür ederim, hayırlı işler diyor. 1-2-10 100 derken biz bu işten bıktık. Onun için bu yazıyı yazdık. Şapkalarla foto çektirmek yasaktır, çekilmek için değil satılmak için bunlar buradadır. Bazen de gelen bir başka vatanda, denemek için şapkayı alıyor, bakıyor yağlanmış sonra almadan gidiyor. Bu şapkalar eve ekmek parası götürmek için alınmış bir üründür. Başka bir amaç için değil. Bu nedenle bu uyarı yazısını astık ve amacımıza da ulaştık. Bunun yanında dizilerin etkisiyle de börk şapkalara yoğun ilgi var dedi.