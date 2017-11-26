(Görüntülü Haber) Sapanca'da Tarık Minkari sergisi açıldı

Haber İsa ÇİÇEKSAPANCA(Sakarya), (DHA)SAKARYA\'nın Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de Prof. Dr. Tarık Minkari\'nin karikatürlerinin yer aldığı sergi açıldı. Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü\'nde gerçekleştirilen sergiye, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz, Karikatürlü Ev\'lerin kurucusu karikatürist Kamil Masaracı ve Ercan Akyol, Tarık Minkari\'nin kızı Füsun Minkari ile davetliler katıldı. Açılışta Tarık Minkari\'nin biyografisini anlatan slayt gösterisi yapıldı. Masaracı ve Akyol çocuklarla birlikte karikatür portre çalışması yaptı. Füsun Minkari yaptığı konuşmada, Babamın karikatürleri gerçekten çok enteresan. Doktor cerrah ve çok meraklı, çok gülmeyi seven ve çok güldüren bir insandı. Kendisi burada olsaydı şimdiden kahkahaya boğmuştu bizi. Onun bu hali tüm arkadaşlarını karikatür yapmaya yönlendiriyordu. Kitaplar dolusu karikatürleri var. Okul arkadaşları karikatürleri yapar getirirlerdi. Ona çok değer verirlerdi. Bu karikatürlerin orijinalleri evde ve çerçeveli haldedir. Kırkpınar Yaşam Merkezi Karikatürlü Ev çok güzel bir mekan. İnşallah çocuklara faydalı olup, sizleri gülümseteceğini düşünüyorum dedi. Sergi, Kırkpınar Karikatürlü Ev\'de 26 Kasım ile 6 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.