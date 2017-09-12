T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sansar'a ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurdu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre kümesine giren Sansar'a ateş eden 67 yaşındaki yaşlı adam sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu vurdu

12 Eylül 2017 14:28

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre kümesine giren Sansar\'a ateş eden 67 yaşındaki yaşlı adam sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu vurdu. Olay gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Badem Sokak\'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, iddiaya göre beslediği tavukların kümesinden sesler gelince kontrol etmek için dışarı çıktı. Tütüncü yanına ruhsatsız tabancasını da aldı. Kümesten kaçan Sansarı kovalamaya başlayan yaşlı adam hayvana tabancayla ateş etti. Tütüncü\'nün ateşlediği silahtan çıkan kurşun sokakta arkadaşlarıyla oturan Aydın ve Ayşe Çelik çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 14 yaşındaki Ahmet Çelik\'in sırtına isabet etti. Olayı gören komşular otomobille yaralı çocuğu Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi. Olayı öğrenip hastaneye gelen anne Ayşe Çelik yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Silahı ateşleyen Mehmet Tütüncü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAA Tokat DHA TOKAT ErbaaSansarOlayYavuz Selim Mahallesi Badem SokakMehmet TütüncüTütüncüKümestenSansarıAydınAyşeAhmetOlayıErbaa Devlet HastanesineSamsun Ondokuz MayısSağlık UygulamaAraştırma Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24