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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'ya eylem için gelen 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE'den bombalı eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen DEAŞ üyesi 3 terörist, Şanlıurfa'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

21 Ekim 2017 19:59

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE\'den bombalı eylem yapmak için yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen DEAŞ üyesi 3 terörist, Şanlıurfa\'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri Suriye uyruklu A.B. ve A.H.\'nin yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'ya geldikleri, kentte bombalı sansasyonel eylem yapacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, teröristlerin kaldıkları adresi belirleyip operasyon yaptı. Operasyonda A.B. ve A.H. ile bu teröristlere sahte kimlik çıkaran A.B.\'yi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 3 terörist, bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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