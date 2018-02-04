(Görüntülü Haber) ŞANLIURFASPOR TARAFTARINDAN 'ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

( HaberAli LEYLAK-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)-ŞANLIURFASPOR taraftarı 300 kişilik grup, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na yürüyüşle destek verdi.
Bugün oynanacak olan Şanlıurfaspor ile Altayspor maç öncesi 300 kişilik taraftar grubu, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanarak \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Meşale yakıp pankart açan taraftar grubu, sık sık \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' şeklinde slogan attı.
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