(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'nın mozaikleri dünyaya tanıtılacak

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Balıklıgöl Demostrasyonu çalışmasıyla başladı. Çatıştayda Şanlıurfa\'nın mozaikleri dünyaya tanıtılması hedefleniyor. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa\'nın değerlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Demostrasyonu (Canlı Performans) çalışmasıyla başladı. Balıklıgöl platosunda yer alan Rızvaniye Külliyesindeki canlı performans çalışmasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Turizm işletmecileri ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa\'nın değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla \"Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' düzenlediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Sanat sınır tanımıyor. Sanat bulunmuş olduğu coğrafyadaki imkan ve olanakları kullanmak suretiyle aslında günümüzün alışkanlıklarını ve ruh halini geleceğe taşımak çalışmasıdır. Fırat, Şanlıurfa\'ya suyu ile hayat veriyor ve kurak olan topraklarımızı verimli hale getiriyor. 1700 yıl önce de Fırat kenarındaki suyun getirmiş olduğu taşları Şanlıurfa\'daki Halepli bahçede o dönemde Amazon Kraliçelerinin savaş ve yaşam tarzını yansıtan bir sanat olarak icra edilmiştir. Mozaikler Şanlıurfa\'mıza bir kıymet bir değer olarak kendini gösteriyor. Bakanlık bu eserleri korumak adına çok geniş kapsamlı mükemmel bir mozaik müzesini kazandırdı. Bu eserleri korumak ve geleceğe taşımak, Şanlıurfa\'da kimlik oluşturmak bizim boynumuzun borcudur. Bizler tarihin bizlere miras olarak bırakmış olduğu bu eserleri hem bu gün itibariyle şehrimizin tanıtımına çok önemli bir faktör olarak görmemiz, hem de şehrimizin geleceğe taşınması anlamında çok önemli ögeler olarak ortaya çıkmıştır. Çalıştay ve yarışmaya Uluslararası düzeyde katılım sağlanacak ve 80 proje bu çalışmaya katıldı. Konunun uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede 47 eser kabul görmüştür\" dedi. Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızıl Koyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile M.S. 1. yüz yıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen bir çok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği \'Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunacakları bildirildi.