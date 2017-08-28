(Görüntülü Haber) Şanlıurfalı baklavacı, dünyaya açılmak istiyor

Ali LEYLAK -Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da açtığı küçük bir baklavacı dükkanına gelen taleple işlerini büyüterek, fabrika açan Şemsettin Toprak, günlük bir ton fıstıkla imal ettiği 2 bin tepsi baklavayı yurt içi ve yurtdışına siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Toprak, baklavayla dünyaya piyasasına girmeye hazırlanıyor. Baklavanın merkezi olarak bilinen Gaziantep\'te 4 şubesi olan ve yurdun değişik illerinde ise 40 şubesi bulunan Şemsettin Toprak, 81 ilde bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavanın her eve girmesi için 110 personeliyle yoğun bir bayram mesaisi yapıyor. Şanlıurfa- Bozova karayolu üzerindeki 20 dönüm arazide 3 bin kapalı alanda bölgede kurulan baklava fabrikasında TIR, kamyon ve minibüslerle yurdun dört yanına siparişler dağıtılıyor. Seri üretiminin yapıldığı fabrikada kaliteye önem vererek, Şanlıurfa sade yağı ve fıstığını kullanarak, imal ettiği baklavaların kilosunu ise 21 liradan piyasaya sattıklarını ifade eden baklavacı Şemsettin Toprak şunları söyledi: \"Bu bayram gerçekten çok fazla yoğun bir taleple karşılaştık. Şuanda 81 ilde aktifiz diyebilirim. Bayilerimizin dışında diğer il ve ilçelerden yoğun bir rağbet var. Üretim fabrikamızda günde yaklaşık 1500 ile 2 bin arası tepsi baklava yapıyoruz. Şanlıurfa?da hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde ilk baklava üretim fabrikasını kurduk. Artık Şanlıurfa?da baklavada iddialı, Şanlıurfa kendi markasını oluşturdu. İnşallah ilerleyen zamanda baklava üzerine AR-GE çalışmamız var, bunları da tamamladığımız zaman sadece 81 ilde çıtayı tutmayıp bütün ülkelere milli tatlımız olan baklavayı dünya ülkelerine göndermeye çalışacağız.\" \'SÜRÜMDEN VE KALİTEDEN KAZANIYORUZ\' Daha önce çalıştığı işyerlerinde baklava kilosunun pahalı olması nedeniyle yaptığı baklavayı yiyemediğinin üzüntüsünü duyduğunu Şemsettin Toprak, \"Baklava şuanda çok lüks, bunun için herkesin sofralarında baklava olabilmesini sağlamak amacıyla bu işin toptanını, sürümünü yapıyoruz. Artık her eve baklava giriyor. Bizim imalatımız olan 1 kilogram fıstıklı sade yağlı baklava 21 liradan satıyoruz. Normalde birinci sınıf işyerlerinde baklava 70 lira, bu çok lüks. Baklava bu kadar yüksek bir fiyat olmamalı. 1 kilogram baklava fiyatıyla 1 tepsi baklava üretiliyor. Biz az kar yapıyoruz, insanların duasını alıyoruz, insanlara hizmet yapıyoruz\" diye konuştu.