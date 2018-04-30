T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da UMKE'den 'terör saldırısı' tatbikatı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) 'Bombalı terör saldırısı' tatbikatı gerçekleştirdi

30 Nisan 2018 18:21

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) \'Bombalı terör saldırısı\' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği ekiplerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE) ekibi yurt içinde ve yurtdışında meydana gelebilecek acil afetlerde terör saldırısında daha etkin, verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla aldıkları eğitimi uygulamalı olarak tatbikatla sonlandırdı. Gönüllü hastane personellerinden oluşan 2 uzman, 5 pratisyen doktor, 20 hemşire ve sağlık memuru 5 gün aldıkları eğitimlerinin ardından senaryo gereği Şanlıurfa İpekyol Mahallesinde gerçekleştirilen bir bombalı terör saldırısı için görevlendirildi. Tatbikatta; 112 Komuta Merkezinin anonsu üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, kısa sürede olay yerine geçerek, terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekiplerin göstermiş olduğu performansı kurs yöneticilerini memnun etti. Ekiplerin, 5 gün süren teorik eğitimlerden sonra pratik yaptıklarını belirten Afet Birim Sorumlusu Haydar İflas, Teorik eğitimler yeterli olmuyor. Bizim için pratik eğitimler gerçekten önemli. Bugün burada ekiplerimizin yaptıkları tatbikattaki senaryoda; bir bombalı terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale edilerek, yaralılarımız kısa sürede bölgeden alınarak, hastanelere nakledildi diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFADHASağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince UMKESenaryoSağlık Müdürlüğü UMKEGönüllüMahallesindeTatbikatta;Komuta MerkezininUMKEGerçeğiEkiplerinAfet Birim Sorumlusu HaydarTeorik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24