(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da seyyar satıcılardan atlı eylem

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da at arabalarıyla satış yapan bir grup, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıp yolu trafiğe kapattı.



İl Trafik komisyonu kararıyla kent merkezine girişleri yasak olmasına rağmen son günlerde kent merkezinde araç ve yaya trafiğine engel olarak at arabasıyla taşımacılık ve sebze satışı yapılması zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, at arabalarına yönelik şehir merkezinde ve ara sokaklarda uygulama yaptı. At arabalarının kullanıldığı güzergahlarda ekiplerin yaptıkları denetimlerde yakalanan seyyar satıcılar, uyarıldı. Bu duruma tepki gösteren 10 kişilik bir grup, at üstünde geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Kısa süreli yolu araç trafiğine kapatan atlı eylemciler, arabalarıyla satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Vatandaşlarında meraklı gözlerle izlediği atlı eylem için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin uzun süren iknası sonucu belediye binası önünde ayrılan atlı grup, bir süre tepkileri dile getirdikten sonra bölgeden ayrıldı.