(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da sera işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, serada çalışan tarım işçilerinin bindiği minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinde evlerinden alınan ve çoğu kadın tarım işçilerini çalıştıkları seraya taşıyan Atilla Ateş yönetimindeki 63 DP 614 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 38 KV 746 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sera işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarına devrilirken, otomobil ise, tarlaya uçtu. Kazada adı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. KAZA YERİNDE CAN PAZARI Kaza sonrası sera işçileri minibüsten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Can pazarının olduğu kazada yaralılar, ambulans ve yoldan geçen araç sürücüleri tarafından Şanlıurfa\'daki hastanelere götürüldü. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Sera Baylan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların acil serviste tedavisi devam ederken, 3 işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Kazayı duyan tarım işçilerinin yakınları da hastanelere akın etti. Acil servis önünde tarım işçilerinin sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalışanlar gözyaşına boğuldu. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan yol, minibüs ve otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.