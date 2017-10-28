(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobilde 12 tabanca ele geçti

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu durdurularak aranan otomobilde ruhsatsız 12 tabanca ve 22 şarjör ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda plakası açıklanmayan otomobili takibe aldı. İçerisinde silah olduğu belirlenen otomobili bir süre takip eden ekipler, önünü keserek durdurdu. Otomobildeki iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız 12 tabaca ve 22 şarjör ele geçirdi. Silahlara el koyan polis, gözaltına aldığı 2 şüpheliyi emniyette götürdü.



