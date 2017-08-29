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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da otomobil tarandı: 2 yaralı

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı

29 Ağustos 2017 02:49

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da hareket halindeki otomobile, bir başka otomobildekiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, gece saatlerinde Şıh Mahsut Mahallesi\'nde meydana geldi. Şahin Badem ile Bahattin Aktosun bulunduğu hareket halindeki 34 UV 6058 plakalı otomobile, arkadan yanaşan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Şahin Badem ile Bahattin Aktosun vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı, saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık görevlileri ise otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde detaylı inceleme yapıp delil topladı. Polis, saldırının faillerinin kimliklerinin belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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