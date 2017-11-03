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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, organik meyveler yoksula dağıtılıyor

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesinin 200 dönümlük Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesinde yetiştirilen organik meyveler paketlenerek, yoksul ailelerin evlerine teslim ediliyor

03 Kasım 2017 14:50

ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesinin 200 dönümlük Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesinde yetiştirilen organik meyveler paketlenerek, yoksul ailelerin evlerine teslim ediliyor. GAP Vadisi Projesi içerisinde yer alan Şehit Nusret Fidanlığı Bahçesi?nden toplanan ve aralarında üzüm, incir, nar, zeytin, elmanın da bulunduğu 15 çeşit meyve maddi durumu iyi olmayan yoksul ailelere dağıtılıyor. Şanlıurfa Valiliğinin kentin kurtuluş mücadelesinde şehit olan Nusret Bey anısına oluşturduğu ve daha sonra Büyükşehir Belediyesine devredilen yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulu bahçeden toplanan meyveler paketlenerek, Kültür Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere götürülüyor. Kapılarına kadar götürülen meyveleri alan yoksul vatandaşlar belediye yetkililerine teşekkür etti.

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