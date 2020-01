(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da öğrenciler, her gün aileleriyle birlikte kitap okuyor

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla \'Eyyübiye Okuyor\' projesi kapsamında her gün 100 bin öğrenci, aileleriyle birlikte okul bahçesinde yarım saat kitap okuyor.



Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan \'Eyyübiye Okuyor\' projesi kapsamında okul yöneticisi, öğretmen, veliler ve öğrenciler her gün yarım saat birlikte kitap okuyor. Projeyle öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak, aile ve öğrenci ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Eyyübiye Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, her gün öğle arası 100 bin öğrencinin 30 dakika kitap okuduğunu söyledi. Demir, şöyle dedi:



\"Eyyübiye ilçemizde 114 bin öğrencimizle birlikte \'Eyyübiye Okuyor\' projesini ekip arkadaşlarımızla birlikte hayatta geçirdik. Bu projenin temel amacı öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bu projenin uygulanmaya konulmasıyla birlikte okullarımızda ciddi destek geldi. Buradaki hedefimiz bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bugün itibarıyla 63 bin kitap hedefine ulaştık. Çok kısa zaman içerisinde bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturacağız. Projemizde öğretmenimle okuyorum, ailemle okuyorum, açık alanda okuyorum. Bugün bilim Okulunda bin 200 öğrencimiz aileleriyle birlikte okul bahçesinde 30 dakika kitap okuduk. Bu projeye ailelerin ve vatandaşların destek çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Bu yılki eğitim-öğretim sonuna kadar bu projeyi sürdüreceğiz. Her bir öğrencimizin kitapla buluşmasını talep ediyoruz. Bu proje için çok güzel dönüşler oluyor. Eğitim gönüllerinden ciddi anlamda kitap desteği aldık. Kitaplarımızın değeri milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kişisel gelişmelere katkı sunan kitaplardır.\"



Proje kapsamında Bilim İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte okul bahçesinde hikaye ve romanları okudu. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocuklarıyla birlikte kitap okuyan anne ve babaların heyecanlı oldukları görüldü.