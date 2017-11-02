(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da lösemili çocuklara jandarma morali

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 28 lösemi hastası çocuklar için jandarma moral etkinliği düzenledi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan rütbeli personel ve askerler, 2-8 Kasım tarihinde kutlanan \'Lösemili Çocuklar Haftası\' etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret edip moral etkinliği düzenledi. Hastaneye gelen İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, beraberinde rütbeli komutanlarla birlikte, lösemili çocuklarla sohbet ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan jandarma, lösemili çocuklarla birlikte yaş pasta kesildi, müzik eşliğinde palyaço gösterisi yapıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı hastanede biran olsun hastalıklarını unutarak eğlenen çocukların sevinçlerine ortak olan aileleri doktorlara ve jandarma görevlilerine teşekkür etti. Jandarmanın bu tür etkinliklere çocuklara moral vermek için böyle bir organizasyonu tertip ettiklerini ifade eden Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, ailelere seslenerek her zaman yanlarında olduklarını acil durumlarda kan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi. Jandarmanın lösemili çocuklar yararına düzenlediği moral etkinliğine teşekkür eden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Abit Demir, \"Bizim 28 lösemili takipli hasta çocuğumuz var. Çok sık tedavi ve takip süreci olduğu için çocuklar yıpranıyor. Onların moral bozukluğunu düzeltmek için böyle bir etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı\'na teşekkür ederiz. Onlar bu etkinliğe imza attılar biz de ev sahibi oldu\" dedi.