(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da izinsiz il dışına çıkmaya çalışan 4 Suriyeli'ye gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da \'Yol izin belgesi\' olmadan otogardan il dışına çıkmak isteyen 4 Suriyeli, polis tarafından gözaltına alındı. Şanlıurfa Valiliği, \'Yol izin belgesi\' olmayan Suriyelilerin il dışına çıkışlarının yasaklandığını, belgesi olmayanlara bilet satışı yapan, araç kiralayan, firma ve acentelere cezai işlem uygulanacağını açıklaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yaptı. Peronlarda ve araçlarda uygulama yapan polis \'Yol izin belgeleri\' olmadan il dışına seyahate çıkmaya çalışan 4 Suriyeli\'yi gözaltına aldı. Kimlik kontörlüleri yapılan Suriyeli\'lerin, Gaziantep ve İstanbul\'a gitmek için bilet aldıkları belirtildi. Polis, firma yöneticilerine \'Yol izin belgesi\' olmayan Suriyelilere il dışına seyhat edilmemesi konusunda uyardı.