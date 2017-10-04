T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da icra kavgası: 1 ölü, 3 yaralı (1)

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA’da, icra takibi için avukatlık bürosuna giden iki aile arasında kavga çıktı

04 Ekim 2017 18:23

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA’da, icra takibi için avukatlık bürosuna giden iki aile arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, icra takibi yüzünden aralarında husumet bulunan birbirine akraba Yılmaz ve Köseoğlu aileleri bankanın koyduğu icra takibini kaldırmak için avukat Mehmet Ali Köseoğlu’nun bürosuna gitti. Burada anlaşmaya çalışan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma büro dışına taşıp, sokakta da devam etti. İki ailenin telefonla ulaştığı yakınlarının da gelmesiyle büyüyen tartışmada taraflar birbirine taş ve sopa ile saldırdı, tabanca ateşlendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada yaralanan 4 kişi ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Salar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Salar\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer 3 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda sopa ve boş kovan ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKDHAŞANLIURFAdaSilahOlayBamyasuyu MahallesiYılmazKöseoğluMehmet Ali KöseoğlununBuradaKısaOrtalığınAcilAhmet SalarYaşamınıSalarSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24