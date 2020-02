(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da geçen ay husumetli iki aileyi barıştırmaya giden Eyüp Sedef Diş\'in (65), kimliği belirsiz kişinin açtığı ateşle hayatını kaybetmesinin ardından Diş ve Keskinbıçak aileleri arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. 12 Ocak\'ta Onikiler Mahallesi\'nde Ağlamaz ve Keskinbıçak aileleri arasında satılan bir evin tapusu nedeniyle başlayan husumeti sonlandırmak isteyen Eyüp Sedef Diş, husumetli ailelerin evinden çıktığı sırada otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan ölüm üzerine Diş ve Keskinbıçak aileleri arasında da başlayan husumeti sonlandırmak için AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, eski milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve her iki ailenin kanaat önderleri araya girdi. Ailelerin barışa ikna olması üzerine Şehitlik Çamlıkta düzenlenen barış yemeğinde taraflar bir araya getirilerek barıştırıldı. Her iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, \"Husumetler, kırgınlıklar ve küskünlükler, elbette bir arada yaşamanın bir gerçeğidir. Ancak bunun bu kadar yaygın bir şekilde yaşandığı bir şehir olmaktan artık hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bunun için herkesi hoşgörüye davet ediyorum.Ben burada iki tarafa da barışı kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum\" dedi. Yapılan duanın ardından iki aile büyükleri protokolün katılımıyla aralarında husumette son verip karşılıklı masada oturup barış yemeğini yediler. Barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti Milletvekili Kasım Gülpınar, Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, her iki aileye mensup yaklaşık 500 kişi katıldı.