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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da, Gülmezyüz ile Sarıtaş aileleri arasında, borç-alacak nedeniyle 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandı

10 Ekim 2017 20:43

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA\'da, Gülmezyüz ile Sarıtaş aileleri arasında, borç-alacak nedeniyle 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Hacı Eyyüpler Mahallesi\'nde oturan Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında borç-alacak yüzünden geçen ay kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz öldü. İki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri, Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında görüşmeye başladı. İki ailenin de olumlu yanıt vermesinin ardından yemek düzenlendi. Duaların edildiği törende iki aile fertleri tokalaşarak birbiriyle barıştı ve birlikte yemek yedi.
 

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