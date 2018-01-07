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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da, güvercin savaşı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor

07 Ocak 2018 15:45

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor. Yörede ‘Gece töküşü’ olarak adlandırılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Akabe Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gece töküşü’ etkinliğine Bağlarbaşı ile Sigorta semtlerinde oturan yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, sahipleri tarafından aynı anda gökyüzüne salıverildi. İki mahallede 1500 güvercinin uçurulduğu etkinliği organize eden Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, şöyle dedi: \"Bu yıl Bağlarbaşı ile Sigorta semtleri arasında ‘Gece töküşünü’ düzenledik. Kuş tutkunları tarafından özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyeti ve sadakatini ölçmek için her yıl bu aylarda bu organizasyonu yapıyoruz. Yarışma sonucunda hangi mahalleye daha çok kuş çekilirse o mahallenin kuş tutkunu gençlerine tatlı ikram ediyoruz.\"

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