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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 'Güven ve huzur' operasyonu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 766 polisin katılımıyla 'Güven ve huzur' operasyonu yapıldı

13 Ocak 2018 20:20

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da 766 polisin katılımıyla \'Güven ve huzur\' operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'nun talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece kent genelinde denetim yaptı. Yaklaşık 5 saat süren denetim sırasında, oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. 766 polis, eğlence mekanları ile kafeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde kapalı mekanda sigara içiren ve küçük yaşta çocukları bulundurduğu ve 4 bin 862 kişiyi kimlik taramasından geçirildi, 21 kişiye ise, adli ve idari işlem yapıldı. 1097 aracın sorgulandığı denetimde, 76 araca toplam 55 bin 784 lira para cezası uygulandı, 7 araç da trafikten yasaklandı. Denetlenen 123 eğlence yerinden 20 işyerine de idari işlem yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca, 11 kurşun ve 107 gram esrar ele geçirildi.

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