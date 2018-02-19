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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da düğünde takı yarışı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu

19 Şubat 2018 17:14

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat Hasan İzol ve gelin Handan Gülel\'in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı. Şanlıurfa’da, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet İzol\'un eczacı oğlu Hasan İzol ile Enver Gülel\'in eczacı kızı Handan Gülel yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1\'er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

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