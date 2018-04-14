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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 62 çalıntı motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapan polis, 62'si çalıntı olmak üzere toplam 170 motosiklet ele koydu, 47 kişi hakkında adli işlem uyguladı

14 Nisan 2018 23:15

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde çalıntı motosikletlere yönelik denetim yapan polis, 62\'si çalıntı olmak üzere toplam 170 motosiklet ele koydu, 47 kişi hakkında adli işlem uyguladı. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalınan motosikletlerin Şanlıurfa\'nın kırsal mahallelerde satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Suruç ve Viranşehir ilçelerinde denetim yapan polis, 62\'si çalıntı, 108\'i ise şasi numaraları silinmiş, çalınma şüphesi bulunan 170 motosiklet ele geçirdi. Motosikletler incelenmek üzere emniyete götürülürken olayla ilgili 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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DHASuruçViranşehirAsayişHırsızlık Büro AmirliğiCumhuriyet BaşsavcılığıMotosikletler

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